Захарова эмоционально отреагировала на продление ареста Вышинскому

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что продление ареста главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского – «стыд и позор» киевских властей.

«Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 16 сентября. Стыд и позор. Вот и все европейские ценности», – написала Захарова в своем Facebook.

Напомним, украинский суд продлил арест журналиста до 19 сентября, Вышинский в суде заявлял, что он не вещь, чтобы его на кого-то менять.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев готов обменять Вышинского на Олега Сенцова, отбывающего наказание за организацию терактов в Крыму.