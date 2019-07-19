Появилось видео стрельб в Черном море

В Сети появилось видео учебных стрельб фрегата «Адмирал Макаров» и берегового ракетного комплекса «Утес» в Черном море.

Кадры опубликованы телеканалом «Звезда».

По замыслу маневров, «Утес» должен был обнаружить в море отряд кораблей условного противника и поразить его ракетным оружием, а «Адмирал Макаров» – запеленговать ракету средствами обнаружения и уничтожить ее из ЗРК «Штиль».

Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы ЮВО Алексей Рулев сообщил, что боевой расчет «Утеса» выполнил стрельбу ракетой-мишенью «Прогресс», а экипаж фрегата успешно поразил цель двумя пусками управляемых ракет.

Для безопасности морской полигон закрыли для судоходства.

«Адмирал Макаров» – это третий фрегат проекта 11356. Он входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей.

Фрегат заложили в 2012 году на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. В состав ВМФ он вошел в конце 2017-го.

Комплекс «Утес» поставили на боевое дежурство в 1972 году. В рамках договора о разделе Черноморского флота в 1996-м объект отошел Украине.

По некоторым данным, в следующем году был произведен один учебный пуск ракеты, после чего какие-либо серьезные мероприятия на комплексе не проводились. Боеготовность «Утеса» восстановили в конце 2016 года.