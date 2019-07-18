Новый гендиректор «Рустави-2» не пустил Гварамию в кабинет

Новый генеральный директор «Рустави-2» Паата Салия, в четверг впервые прибывший на рабочее место, заявил, что прежнему руководителю канала Николозу Гварамие нужно разрешение, чтобы войти в кабинет. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Нужно разрешение, чтобы войти», – так Паата Салия отреагировал на желание Гварамия пройти в кабинет гендиректора.

Паата Салия сказал, что пришел «цивилизованно принять дела», однако поведение Николоза Гварамия, который сыплет обвинениями и оскорблениями, не дает возможность сделать это.

Гварамия обвинил Паату Салия, что тот является «коллаборационистом», сотрудничающим с «российским режимом».

В четверг ЕСПЧ принял решение, по которому телекомпания «Рустави-2» возвращена прежним владельцам, она была отобрана у них во время правления экс-президента Михаила Саакашвили.

Гварамия теперь требует выплатить ему неустойку в 5 млн долларов.

Сейчас новый гендиректор встречается с коллективом, ряд сотрудников потребовал от него оформить контракты на 2 года с ними, включая Николоза Гварамия как ведущего одной из передач – той самой, во время которой он обещал мочиться в вино и минеральные воды, поставляемые в Россию. Также они хотят, чтобы остался Георгий Габуния, нецензурно бранивший президента России Владимира Путина.

Салия заявил, что это первая встреча с коллективом, она ознакомительная, и он не готов говорить о деталях.

Гварамия был уволен после того, как у телеканала появился новый владелец, предприниматель Кибар Халваши.

Халваши заявлял, что «не коснется редакционной политики, гарантирует свободу слова», а изменения затронут только одного человека – Николоза Гварамию.