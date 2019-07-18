Семь человек погибли в ДТП в Туве

В результате столкновения двух автомобилей в Туве погибли семь человек, включая троих детей, сообщает ГИБДД России.

«На 20-м километре автодороги «Кызыл-Эрзин» водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем LADA Priora», – говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП погибли оба водителя, а также пятеро пассажиров отечественного автомобиля, включая трех детей четырех, семи и двенадцати лет, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что еще одного пассажира LADA Priora госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Туве объявили траур после того, как в ДТП погибли девять человек, включая семерых детей.