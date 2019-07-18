Назван самый «теплеющий» регион России

Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса – это выше среднего показателя по России и на планете, заявил ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

Киселев сообщил, что «одна из самых теплеющих точек – Таймыр», там уже «потеплело на 1,2 градуса» и «чем ближе к северу, тем быстрее рост температур», передает РИА «Новости».

Эксперт добавил, что рост температуры связан с глобальным потеплением климата.

«Климат меняется по двум причинам: влияние человека и естественные, внутренние изменения», – добавил он.

В целом же потепление на территории России, в том числе и в Арктике, происходит в 2,5 раза быстрее по сравнению со средним показателем по планете.

«В среднем по земному шару потепление составляет 0,18 градуса на десятилетие, для России – это 0,48 градуса на десятилетие», – уточнил он.

Он добавил, что, с одной стороны, «более теплолюбивые культуры можно будет развивать в северных регионах, с другой стороны, те вредители, которые раньше не жили у нас, теперь могут появиться».

Кроме того, «таяние вечной мерзлоты, а две трети территории России стоит на вечной мерзлоте, приведет к изменениям грунта и техногенным катастрофам».

Киселев уточнил, что строительство новых объектов инфраструктуры и ремонт старых в условиях таяния мерзлоты надо будет проводить по другим технологиям.

Кроме того, в связи с жарой увеличится число лесных пожаров.

Он добавил, что с учетом того, что 90% пожаров происходит по вине человека, уменьшить риски их возникновения может повышение культуры обращения с огнем.

До этого ученые предупредили, что в России в ближайшие пять лет может установиться аномальная жара.

Ранее замдиректора по научной работе института глобального климата и экологии им. академика Ю.А. Израэля Александр Нахутин в комментарии газете ВЗГЛЯД призвал готовиться к экстремальным природным событиям.