Определена сумма штрафа за бесплатный проезд по платным дорогам

Минтранс отправил на согласование в правительство законопроект, который вводит штраф до 10 тыс.рублей за попытку бесплатно проехать по платной дороге, сообщают СМИ.

Постановление о наложении штрафа будет вынесено в течение пяти дней с момента нарушения, за это время можно будет самостоятельно и без последствий оплатить задолженность, пишет «Коммерсант».

Согласно законопроекту, в КоАП появится ст. 12.21.4: если проезд по платной трассе не оплачен, штраф в 2,5 тыс. рублей высылается автовладельцу по почте. Если бесплатно проехал грузовик иностранного перевозчика, оштрафуют водителя большегруза. При повторном в течение года нарушении штраф составит уже 10 тыс. рублей. Постановления будет готовить Ространснадзор. Штрафы будут поступать в Федеральный дорожный фонд.

Кроме того, в законе «Об автодорогах и дорожной деятельности» зафиксируют обязанность водителей соблюдать правила оплаты проезда. При этом ператор платной трассы не будет отвечать за «некорректное списание платы», если водитель проезжает ПВП с превышением скорости, с едущим впереди автомобилем или с неправильно размещенным в салоне транспондером.

Напомним, 20 июня правительство предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, но не платят за это.