США пообещали продолжить совместные учения с Турцией в Грузии и на Украине

Стратегическое партнерство США и Турции сохраняется, совместные учения продолжатся, в том числе в Грузии и на Украине, заявил помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг.

По словам Трахтенберга, США «высоко ценят стратегические отношения с Турцией, это остается неизменным», передает ТАСС.

«Мы продолжим тесное сотрудничество с Турцией по всему спектру наших связей в сфере безопасности», – подчеркнул помощник заместителя министра обороны.

«Наши отношения в военной сфере остаются прочными, мы продолжим участвовать с Турцией в многосторонних учениях по повышению уровня готовности и оперативной совместимости, включая предстоящие учения в Грузии, Германии и на Украине», – отметил помощник заместителя главы Пентагона по политическим вопросам.

«Мы четко заявляли и были последовательны в том, что Турция может принять решение о приобретении С-400 или [американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения] F-35, она не может обладать ими [одновременно]. Наше решение о выводе Турции из программы F-35 не удивительно», – отметил Трахтенберг.

В среду в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что закупка Турцией российских комплексов С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также «будет иметь пагубные последствия» для взаимодействия Турции с НАТО.

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35 в 9 млрд долларов. В Пентагоне не исключили также влияния покупки Анкарой С-400 на членство Турции в НАТО.

В ответ Турция предостерегла США от совершения ошибки, которая нанесет непоправимый вред» стратегическим отношениям между странами из-за исключения республики из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».