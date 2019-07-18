Эксперт назвал неадекватными действия экологических активистов в Ликино-Дулево

«Протестующие рисковали жизнью своих детей, чтобы не пускать технику, которая должна была всего лишь провести изыскания на этой территории», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя прошедшую в Подмосковье акцию против мусорного полигона. Одна из протестующих взяла с собой на акцию 7-летнюю дочь.

«Притащив туда своих детей, демонстранты поступили безответственно. По-моему, так могут действовать не вполне адекватные, здравомыслящие люди. Если бы они хотя бы немного подумали, то отказались бы от подобных методов», – отмечает политолог Алексей Мартынов.

В целом вся псевдоэкологическая истерика вокруг строительства предприятий по переработке мусора, по его словам, «носит абсолютно искусственный характер», причем эта активность «подогревается через соцсети и другие инструменты».

«Это одна из универсальных тем для возбуждения протестной активности. Мы помним истории с тем же Волоколамском», – отметил эксперт. – «На самом деле, решением проблемы станет переход на современные технологии переработки отходов. Как известно, экологически это абсолютно чистая технология».

Мартынов напомнил, что пока в Ликино-Дулево планируется провести лишь исследовательские работы, провести точную экспертизу, чтобы вынести потом ее итоги на широкое обсуждение. Лишь после этого будет принято решение о том, в каком именно месте строить современный завод по переработке мусорных отходов.

«На дворе XXI век. Это общемировая проблема, особенно для больших агломераций. Европа столкнулась с этим в 70-90 годы. И она решала эту проблему 20 лет, как и Япония. У нас вовремя, в 90-х годах никто не озаботился этим вопросом. Тогда нужно было что-то менять технологически в плане переработки отходов. Но у нас в стране места много и тогда думали избежать этого. Сегодня мы подошли к тому, что ситуация просто критическая», – сказал Мартынов.

Как сообщает «Эхо Москвы», в четверг в подмосковном Ликино-Дулево полиция задержала восемь человек, протестовавших против планов строительства комплекса по переработке отходов. Конфликт начался рано утром, когда рабочие завели технику в лес. Причем, в попытках помешать работе тяжелой техники участвовала и женщина, которая привела с собой 7-летнюю дочь.

Ранее подмосковные чиновники заявляли о том, что решение о строительстве в этом районе Подмосковья полигона и комплекса еще не принято, а отведенный под это участок не относится к лесному фонду.