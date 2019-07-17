Увеличилось число госпитализированных после массового отравления в крымском лагере

Минздрав Крыма сообщил, что число госпитализированных из лагеря «Лучистый» в регионе возросло до 56 человек.

«Госпитализированы еще двое детей. <...> Состояние пациентов стабильное», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Диагноз заболевших пока не назван, однако Роспотребнадзор региона указывал на наличие возбудителя норовируса у первых заболевших детей.

Также стало известно, что министерство по делам молодежи Татарстана исключило наличие у пострадавших ротавирусной инфекции, отметив, что возможной причиной отравления мог стать салат.

СК Крыма возбудил два уголовных дела – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее сообщалось, что 54 человека, 49 из которых дети, госпитализированы в горбольницу Евпатории. Отмечалось, что все пострадавшие приехали из Татарстана.