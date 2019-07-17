Предстоятель УПЦ попросил патриарха Кирилла организовать обмен пленными в Донбассе

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла организовать ходатайство об обмене пленных в Донбассе.

«Я уже обратился с письмами и к Святейшему патриарху Кириллу, чтобы он со своей стороны организовал ходатайство за наших военнопленных, и к нашему президенту с соответствующим письмом, чтобы восстановить этот процесс», – сказал Онуфрий в эфире канала «Украина», передает ТАСС.

Отмечается, что Онуфрий предложил организовать обмен пленными в формате «всех на всех».

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российские и украинские омбудсмены наметили дорожную карту по возвращению домой удерживаемых лиц.

До этого Москалькова рассказала о сложностях обмена задержанными россиянами и украинцами.