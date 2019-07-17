Против расследовавших дело Голунова полицейских не возбуждались уголовные дела

В отношении полицейских, занимавшихся делом Ивана Голунова, не возбуждались уголовные дела, об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

«Уголовное дело, фигурантом которого был Голунов (о покушении на сбыт наркотиков), расследуется в ГСУ СК России. В рамках этого же дела проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Никаких новых возбужденных уголовных дел нет. Обвинения никому не предъявлены», – пояснил Бадамшин, передает ТАСС.

Он добавил, что в случае, если бы уголовные дела были возбуждены в отношении полицейских, то Голунов проходил бы по ним как потерпевший, а не как свидетель.

Адвокат уточнил, что в рамках дела следователи проверяют полицейских, участвовавших в задержании. Они устанавливают обстоятельства произошедшего с Голуновым.

Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.

Во время прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос о смягчении ст. 228 УК РФ об обороте наркотиков, выступил против этого в связи с большой угрозой для страны.

2 июля дело о попытке сбыта наркотиков, в котором фигурировал Голунов, передали из МВД в Следственный комитет.