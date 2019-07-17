Партнеры России по ВТС продолжили закупать оружие вопреки санкциям

Ряд российских партнеров по военно-техническому сотрудничеству задерживали выплаты по контрактам из-за санкций, но теперь долг уменьшился, и экономические ограничения не мешают закупать российское оружие, сообщил информированный источник.

«По состоянию на начало 2019 года существовал определенный, относительно небольшой, долг наших иностранных партнеров. В настоящее время объем этой задолженности уменьшается, ее показатели к середине июля стали минимальными с начала года», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря внедрению новой схемы взаиморасчетов, которая применяется, в частности, со странами Азиатско-тихоокеанского региона. Источник заметил, что объем платежей постепенно увеличивается, и все вопросы в данной сфере будут урегулированы в течение нескольких месяцев.

Кроме того, добавил источник, партнеры России на мировом рынке вооружений понимают, что техника российского производства очень хорошо себя зарекомендовала в реальных боевых действиях, «поэтому никакое санкционное давление не может им помешать покупать наше оружие».

Между тем в июне замминистра обороны Александр Фомин заявил, что западные санкции негативно отразились на сроках поставки российского вооружения и военной техники иностранным заказчикам. Однако, заметил он, это побудило российских производителей создать новое производство или возобновить ранее закрытое.

Также в июне была названа доля России в глобальном экспорте вооружения.

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