Минобороны заявило о негативном влиянии санкций на экспорт российского вооружения

Западные санкции негативно отразились на сроках поставки российского вооружения и военной техники иностранным заказчикам, заявил замминистра обороны Александр Фомин.

«Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам, в основном по тем видам вооружения, в производстве которых по заказу наших партнеров использовались иностранные комплектующие», – передает его слова ТАСС.

Однако, заметил он, это побудило российских производителей создать новое производство или возобновить ранее закрытое.

Также Фомин указал, что санкции не помешали России сохранить второе место на мировом рынке поставок вооружений.

Ранее на этой неделе была названа доля России в глобальном экспорте вооружения.

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