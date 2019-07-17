Дума Комсомольска-на-Амуре приняла отставку главы города

Городская дума Комсомольска-на-Амуре приняла досрочную отставку главы города Андрея Климова, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Городская дума единогласно приняла решение о прекращении полномочий главы города с 17 июля», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы горадминистрации.

Он уточнил, что среда – последний рабочий день Климова в качестве главы города.

В минувшую пятницу глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов подал в отставку.

В сентябре 2018 года Климов уже заявлял об отставке после критики со стороны прежнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта за невыполнение долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. Городская дума тогда определила датой прекращения полномочий главы 13 декабря 2018 года, однако в тот раз Климов отозвал свое заявление.

Обязанности главы администрации Комсомольска-на-Амуре будет исполнять первый заместитель главы города Евгений Коршиков. Должность главы города, согласно уставу, останется свободной до выборов, которые пройдут 8 сентября.