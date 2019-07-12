Глава Комсомольска-на-Амуре подал в отставку

Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов сообщил, что подал в отставку.

«Да, подал в отставку. Сделал то, что должен был сделать», – сказал Климов ТАСС.

Выборы главы Комсомольска-на-Амуре пройдут 8 сентября. На этот пост претендуют 23 человека.

В сентябре 2018 года Климов уже заявлял о досрочной отставке после критики со стороны прежнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта за невыполнение долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. Городская дума определила датой прекращения полномочий главы 13 декабря 2018 года, однако тогда Климов отозвал свое заявление. На своем посту он собирался работать, как сообщалось, до истечения срока своих полномочий в сентябре 2019 года.