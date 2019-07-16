Уникальный алмаз добыли в Архангельской области

Алмаз редкого лимонного оттенка добыли на месторождении им. Гриба в Архангельской области.

«13 июля на месторождении им. В. Гриба АО «АГД Даймондс» добыт уникальный, по оценкам специалистов, алмаз крайне редко встречающегося глубокого лимонного оттенка и ювелирного качества массой 47,61 карата. Отраслевые эксперты отмечают его исключительно правильную форму, безупречную чистоту и отсутствие технологических изъянов», – сказано в сообщении регионального министерства природных ресурсов, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что 8 июля на данном месторождении был добыт крупный алмаз ювелирного качества массой 81,02 карата, а в начале мая – алмазы массой 222,09 и 127,34 карата.

Месторождение алмазов им. Гриба в Мезенском районе Архангельской области – одно из крупнейших в мире. Оно занимает четвертое место по запасам в России и седьмое в мире.

Ранее сообщалось, что компании «Алроса» поручили проработать новую политику сбыта алмазного сырья.