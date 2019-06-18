«Алросе» поручили разработать новую политику сбыта алмазов

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил компании «Алроса» за месяц проработать новую политику сбыта алмазного сырья, которая может быть различной на внутреннем и внешнем рынках.

Трутнев указал, что, несмотря на некоторые разногласия, «Алросе» «так или иначе придется изменять политику продаж в связи с тем, что происходит на рынке», передает ТАСС.

«Я считаю, что политика сбыта внутри страны и политика сбыта на экспорт сырых камней может быть разной. И считайте это уже поручением. В течение месяца, пожалуйста, доложите мне», – добавил он.

«Алроса» – крупнейший в России производитель алмазов. Компания осуществляет в Якутии и Архангельской области 26% мировой и 95% российской добычи.

Ранее сообщалось о задержании сотрудницы компании «Алроса» и ее сообщников за кражу более 500 алмазов и бриллиантов на миллионы долларов.