«Алмазных воров» задержали в России

СК России задержал сотрудницу крупной алмазодобывающей компании «Алроса» и ее сообщников за кражу более 500 алмазов и бриллиантов на миллионы долларов.

«По версии следствия, преступная группа осуществляла на постоянной основе хищения в компании «Алроса» и последующий незаконный сбыт высококачественного алмазного сырья», – сказано на сайте СК России.

По данным СК, в группировку входили три человека: сотрудница «Алросы» Елена Канунникова, которая крала камни, посредник Владимир Табидзе и Владимир Гординский, отвечавший за продажу краденого.

«При попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 миллионов рублей ... 6 июня участники преступной группы были задержаны с поличным», – заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уточняется, что дома у задержанных нашли целый склад драгоценных камней: «Обнаружено около 500 необработанных природных алмазов общей массой более двух тысяч карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 миллионов долларов».

Кроме того, были обнаружены более двух миллионов долларов и 500 тыс. евро наличными, а также «дорогостоящая ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами».

Подозреваемых отправили под стражу, дело заведено по статьям «Кража» и «Незаконный оборот природных драгоценных камней».

«Алроса» – крупнейший в России производитель алмазов. Компания осуществляет в Якутии и Архангельской области 26% мировой и 95% российской добычи.

Ранее сообщалось, что в Москве из ювелирного магазина украли бриллианты на 10 млн рублей.