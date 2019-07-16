Квалификационная коллегия разрешила возбудить дело против бывшего судьи

Квалификационная коллегия судей Москвы разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего судьи Кузьминского райсуда Руслана Якубаева, который подозревается в получении взятки.

«Квалификационная коллегия судей Москвы удовлетворила представление председателя СК РФ и дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда в отставке Якубаева Руслана Геннадьевича по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»)», – сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, передает ТАСС.

Отметим, что до принятия этого решения Якубаев не мог быть привлечен к уголовной ответственности в общем порядке, так как уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только генпрокурором России или лицом, исполняющим его обязанности при наличии согласия квалификационной коллегии судей.

Солопова также отметила, что по вопросам дальнейшего хода следствия нужно обращаться в СК России.

Напомним, Якубаев был задержан 21 марта в здании суда, после чего следственные органы начали проверку. В апреле судья ушел в отставку.