В Мосгорсуде опровергли задержание федерального судьи

В отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева следственные органы проводят проверку, об этом сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.

«Судья Якубаев не задержан, но проводится соответствующая проверка следственными органами. По какому именно факту, пока не уточняется. В случае обращения следственных органов в квалификационную коллегию судей Москвы за разрешением о возбуждении уголовного дела в отношении судьи информация будет предоставлена», – пояснила Солопова, передает ТАСС.

Напомним, ранее в четверг источник в силовых структурах сообщил о задержании Якубова в здании самого суда.

В то же время пресс-секретарь Кузьминского суда Карина Каленова в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила, что Якубаев находится на больничном.

Стоит отметить, что судья не может быть привлечен к уголовной ответственности в общем порядке. Уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только генпрокурором России или лицом, исполняющим его обязанности при наличии на это согласия квалификационной коллегии судей.

В судебной системе России не определяется понятие «федерального судьи», в то же время существует должность судьи федерального суда. При этом все судьи обладают единым статусом.