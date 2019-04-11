Федеральный судья ушел в отставку на фоне проверки СК

Федеральный судья Кузьминского районного суда Москвы Руслан Якубаев, в отношении которого следователи проводят проверку, ушел в отставку, сообщает пресс-служба суда.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в отношении Якубаева проводят проверку, он не задержан. СК пока не обращался в квалификационную коллегию судей Москвы за разрешением о возбуждении уголовного дела. В связи с чем проводится проверка, пока неясно.

Перед этим появилась информация о якобы задержании Якубаева в здании самого суда.