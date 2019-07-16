Панду закидали камнями в Пекинском зоопарке

Панду по кличке Мэнда двое посетителей Пекинского зоопарка закидали камнями, сейчас животное чувствует себя хорошо, сообщили в администрации зоопарка.

«Согласно имеющейся информации, панда Мэнда, с которой произошел инцидент, нормально питается, играет и спит, в настоящее время она в прекрасном состоянии, не наблюдается никаких нежелательных реакций. Зоопарк усилил наблюдение за вольером с пандой и меры обеспечения безопасности животного», – передает РИА «Новости» слова представителя зоопарка.



В минувшую субботу двое посетителей зоопарка в течение получаса кидали камни в панду, чтобы ее напугать. Сотрудники зоопарка заметили это и поспешили на помощь. Панда не пострадала, а защиту вольера после инцидента усилили.

Пекинский зоопарк также обратился ко всем посетителям с просьбой вести себя цивилизованно.

Напомним, 1 апреля стало известно о планах Московского зоопарка приобрести двух больших панд.

В конце апреля спецборт Boeing 777F Panda Express доставил в Москву из заповедника в китайской провинции Сычуань две гигантские панды по имени Жуи (самец) и Диндин (самка), для которых в Московском зоопарке подготовили специальный вольер.