Британские аналитики заявили о «балансирующей на грани катастрофы» Туркмении

Британский аналитический центр представил доклад о состоянии экономики Туркмении, из которого следует, что республика «находится на грани катастрофы».

Портал Al Jazeera опубликовал статью под названием «Гиперинфляция и голод: Туркмения на грани катастрофы». В материале со ссылкой на лондонский Центр внешней политики сообщается, что богатая газом Туркмения столкнулась с наихудшим экономическим кризисом за последние 30 лет.

«Туркмения – вторая после Северной Кореи страна по масштабам своей изоляции – по данным организации «Репортеры без границ», долгое время привлекала инвестиции иностранных правительств. Однако в отчете, опубликованном в понедельник, говорится, что у страны «потемкинская экономика», то есть за официальными данными об уровне ВВП скрывается хаотичная финансовая система. Министерство международной торговли Великобритании также сообщает, что Туркмения не публикует достоверные экономические данные, а к инвестиционным рискам относятся «капризы президента, которые приводят к произволу со стороны склеротичной бюрократии», – пишет портал.

Из доклада также следует, что Туркмения переживает наихудший экономический кризис за последние 30 лет. Несмотря на то, что страна обладает примерно 10% всех разведанных запасов природного газа, в республике наблюдается гиперинфляция и повсеместная нехватка продовольствия. Экономические потрясения частично обусловлены низкими ценами на газ, а также приостановкой экспорта голубого топлива в Россию в период с 2016 по 2019 год и плохим урожаем.

Профессор Стивен Ханке из Института Катона считает, что уровень инфляции в июне 2018 года составлял 294%. Кроме того, из-за ограниченности госресурсов в начале 2019 года электроэнергия, вода и природный газ перестали быть бесплатными для населения.

«И в то время, когда тысячи людей стоят в очереди за основными продуктами, правительство тратит 2,3 миллиарда долларов на автомагистраль «Туркменский автобан», – говорит старший преподаватель Университета Глазго Лука Анчески.

В докладе также отмечается, что нынешние экономические проблемы привели к усилению культа личности руководства Туркмении и нарушению прав граждан. В связи с этим авторы доклада призывают иностранные правительства и инвесторов «прекратить охотиться» за газом Туркмении – «страны, находящейся на грани катастрофы».

Напомним, в прошлом году представители Евросоюза на переговорах с делегацией Туркмении в Брюсселе выразили готовность содействовать привлечению инвестиций в строительство Транскаспийского газопровода. В ноябре 2018 года стало известно, что Туркмения и ЕК ведут активные переговоры о возможных поставках газа в ЕС.