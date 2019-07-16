Рубль подешевел после попыток роста на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 11 копеек – до 62,78 рубля, курс евро поднялся на 12 копеек, составив 70,67 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась на 0,1% – до 66,42 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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