В США оценили устойчивость экономики Китая

Управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак заявил, что экономика Китая далека от рецессии, а в конфликте с США Пекин способен устоять.

«О настоящей рецессии в китайской экономике очень и очень рано говорить. В Китае довольно высокий темп роста строительства инфраструктуры, рост в области сельского хозяйства, машиностроения. Хорошо растут внутренние инвестиции. Чтобы говорить о рецессии, темпы роста ВВП должны снизиться в два раза», – передает РИА «Новости» слова Шостака.

По его словам, обстановка в китайской экономике «здоровая», а темпам ее роста могут позавидовать многие страны.

«Когда (президент США Дональд) Трамп заявляет, что Китай поставлен на грань выживания и поэтому стремится к торговой сделке, он говорит это для внутреннего потребления. Экономика Китая способна этот вызов переварить», – сказал Шостак.

Он сравнил заявление Трампа с утверждением Барака Обамы, который заявлял, что российская экономика из-за санкций в руинах.

Напомним, в понедельник газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Китай пугает мир новым экономическим кризисом.