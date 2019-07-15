Гражданин США изнасиловал девушку на кубанском курорте

Следственные органы Геленджика предъявили обвинение двум молодым людям по делу об изнасиловании девушки в курортном селе Дивноморском, сообщили в пресс-службе СК России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 13 июля. 19-летний гражданин США пригласил в гости в свой гостиничный номер 16-летнего приятеля и девушку, с которой они познакомились на одной из улиц курорта, сообщается на сайте СК.

«По версии следствия, молодые люди, находясь в номере наедине с девушкой, совершили в отношении нее иные действия сексуального характера и изнасиловали ее. Потерпевшая, спустя некоторое время, смогла вырваться из номера и убежать», – говорится в сообщении.

Парней задержали и возбудили против них уголовное дело о групповом изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера. Им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, ведомство назначило проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз.

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