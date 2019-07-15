Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует на этой неделе обсудить выполнение Ираном условия ядерного соглашения с президентом страны Хасаном Роухани, российским лидером Владимиром Путиным, а также президентом США ДональдомТрампом.

«В этих сложных условиях мы намерены продолжить нашу работу, работу посредника и переговорщика. Сразу после моего возвращения [в Париж] я собираюсь переговорить с президентом Роухани, и на этой же неделе – с президентом Путиным и президентом Трампом», – цитирует Макрона ТАСС.

Ранее Иран выразил готовность к переговорам с американской стороной, если Вашингтон вернется к выполнению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Также накануне Тегеран заявлял, что продолжит продавать сырую нефть «при любых обстоятельствах».