Медведчук поспорил с заявлением Путина о русских и украинцах

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не согласен с заявлением президента России Владимира Путина о единстве русского и украинского народов. Об этом украинский политик заявил в фильме Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

«Не согласен. Я не согласен. Тогда действительно господин Путин говорил о том, что это не два народа, один народ. И у меня по этому поводу были с ним продолжительные дискуссии», – цитирует высказывание Медведчука 112.ua.

Он напомнил, что Путин никогда не говорил, что Россия и Украина – это одна страна.

«Она была одной страной, и называлась она Советским Союзом, но этой страны нет. И сегодня есть независимая Российская Федерация, независимая Украина и другие бывшие республики Советского Союза», – добавил политик.

Напомним, Путин в интервью для фильма Стоуна заявлял, что русские и украинцы – это один народ и одна нация.