Основателя «Нового потока» заключили под стражу

Председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, который подозревается в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка, заключил в понедельник под стражу Тверской суд Москвы.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить», – приводит РИА «Новости» решение судьи Елены Булгаковой.

Представитель от Сбербанка, который признали по делу потерпевшим, принял участие в заседании и поддержал ходатайство об аресте Мазурова, чтобы он не имел возможности оказывать давление на свидетелей или покинуть страну. Следователь отдельно подчеркнул, что у родственников обвиняемого имеется недвижимость за рубежом.

Мазуров вину не признал. В ходе заседания стало известно, что у него с неработающей супругой есть два несовершеннолетних ребенка, одному из которых менее года.

Напомним, уголовное дело против Мазурова возбудили после заявления Грефа.