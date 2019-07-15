Грузинский депутат раскрыл темы переговоров с Россией

Грузинский депутат из фракции «Альянс патриотов» Георгий Ломия сообщил, что его делегация на встрече в России обсудила возможность возобновления авиасообщения.

«Мы обсудили ряд возможных решений выхода из кризисной ситуации. Мы не будем об этом сейчас говорить вслух, потому что враги доброжелательных отношений сделают все, чтобы сорвать эти планы», – сказал депутат на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, передает РИА «Новости».

По словам грузинского парламентария, в ходе переговоров обсуждались «те вопросы, которые волнуют сегодня Грузию, в том числе авиасообщение».

В грузинской делегации также были депутаты парламента Грузии Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

Ранее в понедельник Ломия заявлял, что целью антироссийских провокаций в Грузии может быть попытка сорвать возможное ослабление визового режима Россией.

В июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис. После этого президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Очередной конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. После этого был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Путин выступил против этого.

Газета ВЗГЛЯД сообщала об остановке процесса ухудшения отношений между Россией и Грузией.