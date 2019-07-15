Сирия высказалась по поводу поставки российских С-400 в Турцию

Сирийский посол в России Рияд Хаддад рассказал, что Сирия не видит причин для беспокойства в связи с поставками российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.

«В данный момент Турция играет роль страны-гаранта вместе с Российской Федерацией и координирует свои шаги с руководством РФ. Поэтому, скажем так, это не находится в поле нашего внимания», – цитирует РИА «Новости» слова посла.

Ранее стало известно, что в Турцию из России прилетел девятый самолет с компонентами для ЗРС С-400.