Маленького ребенка нашли в квартире с мертвой матерью и ее подругой

Трехлетний ребенок обнаружен в квартире с двумя мертвыми женщинами на севере Москвы.

«В ванной комнате одного из жилых домов, расположенных по улице Михалковской в городе Москве, обнаружены тела двух женщин 1986 и 1990 годов рождения. <...> В ходе осмотра места происшествия у женщин были обнаружены многочисленные следы от инъекций, а в непосредственной близости – средства для их выполнения, иных видимых повреждений на телах погибших не выявлено», – сообщает СК России по Москве.

Также в квартире был обнаружен трехлетний ребенок. Он был осмотрен врачами и передан специалистам. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик два дня просидел в квартире с мертвым отцом.