Маленький ребенок два дня провел в квартире с умершим отцом

УМВД по Красноярскому краю сообщило, что в городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик два дня просидел в квартире с мертвым отцом.

Как рассказали в полиции, тревогу забили соседи, услышавшие плач мальчика. На место приехала инспектор по делам несовершеннолетних.

«Поскольку дверь никто не открывал, вывали спасателей и наряд. При вскрытии в квартире был обнаружен двухгодовалый малыш и умерший отец. Предположительно, мальчик был один в течение двух дней. Его передали в медицинское учреждение, его состояние не вызывает опасений. Устанавливаем местонахождение матери», – передает РИА «Новости» слова сотрудницы полиции.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту смерти мужчины.

Напомним, в 2008 году в Забайкалье потерявшийся трехлетний ребенок провел один в зимнем лесу два дня и три ночи. При этом мальчик выжил, хотя и получил обморожения рук и ног.