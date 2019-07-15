«Нафтогаз» снизил цены для населения

«Нафтогаз» рассчитал новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в июле, сообщает пресс-служба компании.

Новая цена определена на уровне 4,9 гривен за одну тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), говорится на сайте компании.

Подчеркивается, что по сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 гривен (25 долларов), или на 11,7%.

В «Нафтогазе» подчеркнули, что конечная цена будет зависеть от тарифа на распределение газа.

Напомним, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что на Украине произойдет техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа.

Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что не видит объективных причин для роста цен на газ для населения осенью.