Премьер Украины не увидел оснований для роста цен на газ осенью

Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что не видит объективных причин для роста цен на газ для населения осенью.

Гройсман отметил, что на данный момент «Нафтогаз» «закачивает газ по действующим ценам», которые находятся «в нижней точке, и поэтому они не могут быть повышены», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Как заявил глава правительства страны, к отопительному сезону Украина должна запасти 20 млрд кубометров газа – такого объема «хватит полностью» для отопительного сезона.

В связи с этим Гройсман заявил, что не находит «объективных оснований» для роста цен на газ.