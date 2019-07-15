В пожаре под Саратовом погибли двое военных

При возгорании цистерны с топливом в Саратовской области в понедельник пострадали четверо военнослужащих, двое из них скончались, сообщил зампред правительства области Роман Бусаргин.

Командование Саратовского гарнизона доложило, что пожар произошел в субботу, 13 июля, в Саратовской области при заправке цистерны топливом, пожар удалось ликвидировать, четверо военных были госпитализированы.

«Скончались двое (военнослужащих) от ожогов», – передает РИА «Новости» слова Бусаргина.

Он добавил, что информацию о состоянии двоих пострадавших нужно уточнить в Минобороны.

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавшие при пожаре военнослужащие были доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии.

«При возгорании железнодорожной цистерны под Вольском пострадали военнослужащие. По имеющейся информации состояние тяжелое. Переживаем за наших ребят, уверен, что наши медики приложат все усилия. Скорейшего им выздоровления. Готов при необходимости оказать помощь с лечением в Москве», – написал Панков.

Напомним, 17 июня во время учений стран НАТО в Польше загорелся полигон.