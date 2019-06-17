Во время учений стран НАТО в Польше загорелся полигон

На северо-западе Польши вспыхнул пожар на военном полигоне в Дравско-Поморском, огонь охватил площадь 100 гектаров. В тушении принимают участие около 30 пожарных команд, сообщила радиостанция RMF FM.

Огонь охватил площадь 100 гектаров. Горит трава и неиспользуемые строения. Военные помогают бороться с огнем. Также изучается возможность привлечения вертолетов для тушения пожара, передает ТАСС.

Пожар вспыхнул на полигоне в период проведения крупных военных учений «Драгон», в которых участвуют около 18 тыс. военнослужащих и 2,5 тыс. единиц военной техники. Из них 3 тыс. – представители стран-союзников.

Всего в учениях запланировано участие 12 государств. В их числе США, Испания, Германия, Великобритания и Италия.