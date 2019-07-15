Второй пилот разбившегося вертолета также обучал Путина для полетов со стерхами

Установлена личность второго пилота, погибшего при жесткой посадке вертолета под подмосковным Солнечногорском. Это летчик Олег Чернигин, обучавший президента Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

«Личность второго погибшего установлена, это Чернигин», – сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Как сообщили в Федерации сверхлегкой авиации, Чернигин ранее помогал Игорю Никитину, также погибшему в катастрофе, обучать президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

Напомним, вертолет Robinson разбился под подмосковным Солнечногорском в воскресенье. Погибли оба находившихся на борту человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц»).

В сентябре 2012 года Путин за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимали за вожака, совершил три полета в рамках проекта по сохранению стерхов.