Погиб обучавший Путина для полетов со стерхами летчик

Руководитель Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который погиб при крушении вертолета, в 2012 году учил президента России Владимира Путина летать на дельталете, сообщил первый вице-президент организации Сергей Минигулов.

СК открыл уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта», передает ТАСС.

Напомним, вертолет Robinson разбился под подмосковным Солнечногорском.

В сентябре 2012 года Путин за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимали за вожака, совершил три полета в рамках проекта по сохранению стерхов.