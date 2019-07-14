Глава Федерации сверхлегкой авиации погиб при крушении вертолета в Подмосковье

Одной из жертв крушения вертолета Robinson под подмосковным Солнечногорском оказался руководитель Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, сообщили в руководстве организации.

«По имеющимся у нас данным, Никитин погиб», – передает ТАСС сообщение Федерации. Там уточнили, что причина катастрофы пока неизвестна.

Источник в экстренных службах сообщил, что разбившийся вертолет был частным, причем разрешения на его полет у пилотов было.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета России.

О крушении вертолета стало известно ранее в воскресенье. Сообщалось, что погибли два человека.