При крушении частного вертолета в Подмосковье погибли два человека

Около деревни Барское в Солнечногорском районе Московской области потерпел крушение частный вертолет Robinson, погибли два человека, сообщил источник в экстренных службах.

В подмосковном ГУ МЧС России подтвердили ТАСС факт произошедшего. В главке сказали, что вертолет совершил жесткую посадку, при которой погибли оба пилота. Жертв и разрушений на земле нет.

Уточняется, что вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же.

Аэродром малой авиации Шевлино расположен в 55 километрах от Москвы по Пятницкому шоссе.