Канделаки дала совет участникам воскресной акции оппозиции в Москве

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала несанкционированную акцию оппозиции, прошедшую в Москве в воскресенье.

«Сегодняшняя оппозиция не может ничего сделать без действующей власти. Не может нормально собрать подписи, не может четко сформулировать альтернативу действиям сегодняшней Москвы, не может предложить иную повестку, кроме восклицаний «Там коррупционеры, а мы – другие». Ничего, кроме раздражения, этот многолетний шум у меня не вызывает», – написала она в своем Telegram-канале.

«Набросились и довели единственного человека с конкретной задачей – Нюту Федермессер, откровенно забив на то, сколько пользы она одна могла бы принести, работая в Мосгордуме», – подчеркнула она.

Напомним, руководитель Центра паллиативной медицины, член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43-м округе. Свое решение она объяснила моральным давлением со стороны соперников и их сторонников.

Газета ВЗГЛЯД писала об организованной в Сети травли Федермессер.

Кандалаки дала совет тем, кто принял участие в акции оппозиции по собственной инициативе. «Не обманывайтесь и не давайте себя обмануть. Эта борьба не за вас, а за реализацию нечистоплотными людьми своих мелких политических амбиций любой ценой», – объяснила она.

«Думаю, что московским властям стоило бы помочь им зарегистрироваться, чтобы как можно больше москвичей разглядели, что это не политики, а генераторы белого шума. Потому что больше ничего у них за душой и нет. Много шума из ничего. Нанороботы скоро дадут нам возможность жить до 150 лет, а сюжеты о жадности, лицемерии и предательстве все те же, что и при Шекспире», – заключила Канделаки.

На публикацию отреагировал телеведущий Владимир Соловьев. «Хороший пост Тины, вот только помогать им не надо. Пусть действуют по закону», – подчеркнул он.

В воскресенье столичные полицейские задержали более 25 человек на несанкционированной акции протеста у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице в центре Москвы. Правоохранители появились после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки. По данным полиции, на несогласованной акции собрались около тысячи участников. Среди них были приезжие с Украины.

Еще в пятницу в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупреждали, что намеченная на 14 июля акция будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Власти города согласовали митинги на 20 и 21 июля с той же повесткой.