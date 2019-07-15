Названы небезопасные куриные бедра

Система независимого контроля качества «Росконтроль» лабораторно протестировала шесть образцов куриных бедер различных брендов и назвала небезопасные для потребления.

Как говорится в сообщении на сайте «Росконтроля», в лаборатории протестировали шесть образцов брендов «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день», от производителя АО «Куриное царство – Брянск».

В результате исследования установлено, что все протестированные образцы, за исключением «Каждый день», небезопасны для здоровья.

Небезопасные образцы отличаются показателем общей обсемененности мезофильной микрофлорой, наличием кишечной палочки и сальмонеллы, а также тухлым запахом.

«За нарушения требований безопасности «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» занесены в черный список, а Servilux и «Ясные зори» в список товаров с замечаниями», – сообщили в «Росконтроле.

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