Роскачество назвало секрет хорошего шашлыка

Роскачество опубликовало рекомендации по выбору шашлыка, в которых обратило внимание на важность срока хранения и состава продуктов, а также на опасность майонезных маринадов.

«Лучше всего отдать предпочтение шашлыку, упакованному на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, ... также важно обратить внимание на дату изготовления. Если предстоит везти полуфабрикат на дачу или за город, на пикник, не стоит выбирать шашлык в «белых» соусах, например, на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается. Консистенция может скиснуть на жаре», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Роскачестве отметили, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от нуля до четырех градусов. Посоленное и замаринованное мясо – при температуре не выше шести градусов.

Также важно, чтобы куски мяса были однородными и плотными. Готовить шашлык на углях надо без языков пламени, а самым безопасным способом приготовления мяса Роскачество назвало запекание в фольге.

Напомним, в мае 2019 года сообщалось, что шашлычный набор вырос в цене на 16% за год.