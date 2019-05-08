Стало известно, на сколько за год подорожал шашлык

Шашлычный набор вырос в цене на 16% за год, приводит данные анализа трат россиян с 1 по 5 мая в розничных магазинах и заведениях общепита в сравнении с прошлым годом оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

«Затраты россиян на минимальный шашлычный набор, в который входят порция шашлыка, мангал, шампуры, розжиг, в эти майские праздники составили 970 рублей, что выше прошлогоднего показателя на 16%», – отметили специалисты, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что средняя стоимость порции шашлыка составила 320 рублей, что на 13% больше, чем в 2018 году, средняя стоимость мангала увеличилась на 19% и составила 420 рублей, шампуров – на 9% до 145 рублей, а средства для розжига – на 35% до 85 рублей. Однако число покупок по сравнению с прошлым годом выросло на 6%.

Исследовали отметили и регионы-лидеры по затратам на шашлыки: Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан. Также сообщается, что чаще всего россияне покупали шашлыки из свинины.

Ранее врачи назвали рекомендуемую дневную порцию шашлыка, которой можно побаловать себя без вреда для здоровья.