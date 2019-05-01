Врачи назвали оптимальную порцию праздничного шашлыка

Врачи предупредили россиян, что на майских праздниках не следует объедаться шашлыками, а также назвали рекомендуемую дневную порцию блюда, которой можно побаловать себя без вреда для здоровья.

Главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что речь идет максимум о 300-400 граммах шашлыка, передает РИА «Новости».

«Не нужно превышать 1,6 грамма белка на один килограмм массы тела. Точно не более 120 граммов белка», – объясняет специалист.

Она отметила, что в 100 граммах свинины и баранины содержится около 20 граммов белка. Из этого расчета и выводится дневная «шашлычная» норма.

Также диетолог напомнила о вреде переедания в течение длительного времени. Кроме того, Стародубова советует совмещать мясные блюда с овощами.