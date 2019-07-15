Минздрав упростит выписку наркотических и психотропных лекарств на дому

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических и психотропных лекарств на дому.

«Минздраву России внести изменения в приказ ... от 1 августа 2012 года №54н «Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления» в части упрощения выписки наркотических и психотропных лекарственных препаратов на дому», – говорится в поручении.

Министерство также должно привести методические рекомендации по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах в соответствие с приказом ведомства от 25 июня, по которому потребность в лекарственных препаратах должна рассчитываться не от количества коек, а от реальных пациентов, передает РИА «Новости».

Кроме того, Минздраву следует направить в субъекты разъяснения по порядку перевозки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в медицинские и аптечные организации.

Также Голикова поручила министерствам представить в правительство до 1 ноября дорожную карту по повышению качества и доступности паллиативной помощи. Этим займутся Минздрав, Минтруд, Минпромторг, Росздравнадзор вместе с членами группы «Медицина и фармацевтика» совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Разработать и представить в правительство Российской Федерации дорожную карту по повышению качества и доступности паллиативной помощи. Срок – до 1 ноября 2019 года», – говорится в поручении.

Минтруд и члены совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере также должны подготовить предложения по повышению квалификации специалистов стационарных организаций соцобслуживания, работающих в отделениях милосердия, по уходу и использованию техсредств реабилитации, а также по повышению квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы по вопросам подбора технических средств реабилитации для людей в таких отделениях.

Министерства совместно с советом должны обеспечить реализацию приказа об утверждении положения об организации оказания паллиативной помощи. Он включает порядок взаимодействия медорганизаций, организаций соцобслуживания и общественных объединений, НКО в сфере охраны здоровья. Министерства также организуют мониторинг правоприменительной практики реализации данного приказа.

В то же время Минздрав и Минтруд вместе с членами группы «Медицина и фармацевтика» займутся разработкой показаний для перевода получателей соцуслуг в отделения милосердия стационарных организаций социального обслуживания. Они также разработают изменения в стандарты оснащения отделений милосердия стационарных организаций соцобслуживания, а также изменения рекомендуемой численности их штата.

Кроме того, Голикова поручила Минюсту совместно с Минздравом разработать порядок оказания паллиативной помощи заключенным. Вице-премьер также поручила Росгвардии, МВД и Минздраву представить предложения по требованиям к технической и инженерной защищенности мест хранения лекарственных препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества, в том числе в зависимости массы чистого вещества, а не от сроков расходования препаратов в месте хранения.

Минздраву, Минтруду и МВД поручено направить в субъекты разъяснения о порядке назначения, хранения, использования наркотических и психотропных лекарственных препаратов, применяемых для лечения пациентов в стационарных организациях социального обслуживания.