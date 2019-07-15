В Роскачестве перечислили признаки телефонного мошенника

Роскачество назвало шесть признаков того, что пользователю звонит телефонный мошенник.

В первую очередь подозрения должна вызвать просьба продиктовать CVV банковской карты (он написан с обратной стороны), код из смс или кодовое слово, пишет «Российская газета».

Даже если кто-то диктует вам реквизиты, куда предлагают перевести деньги за помощь попавшему в беду родственнику, не торопитесь. Позвоните родственникам и перепроверьте.

Если кто-то просит сообщить ваши личные сведения, надо спросить, зачем это нужно, а в случае малейшего сомнения просто прервите разговор.

Если вам звонит «сотрудник банка», чтобы «предупредить», что неизвестные пытаются списать деньги с вашего счета. При этом звонящий может сообщить, когда вы в последний раз совершали операцию и сколько денег у вас на счету, это тоже мошенник, но в реальной жизни, если операция по счету кажется банку подозрительной, он ее заблокирует, не делая никаких звонков.

Если позвонивший обещает легких денег, например, говорит, что вы в лотерею выиграли, скорее всего, он обманщик.

Если собеседник на вас давит или торопит, лучше прервать беседу. А еще можно объявить, что вы записываете разговор. Мошенников это может испугать.

Стоит прервать разговор, если человек, который позвонил просит никому не сообщать об этом разговоре и о том, что вас просят сделать.

Напомним, в субботу были названы основные способы кражи персональных данных россиян.