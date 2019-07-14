Депутат Рады потребовал снять блокаду с Крыма, ДНР и ЛНР

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев призвал снять блокаду с Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.

«Люди всегда рассуждают, где им выгодно. На сегодня, устроив блокаду, власть, правительство, парламент, президент по сути оттолкнули людей – они не ассоциируют себя с Украиной», – сказал Мураев в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».

По мнению депутата, снятие торговой, транспортной, экономической и социальной блокад с Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР – это первый шаг к миру.

«И это наша задача, мы будем этого требовать, будем настаивать, чтобы Зеленский... нас услышал и это сделал немедленно», – добавил Мураев.

Ранее экс-депутат Рады рассказал о страшных последствиях блокады Крыма для Украины.

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