Пушков назвал сбыт американского оружия одной из целей существования НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о готовящихся против Турции американских санкциях.

Он отметил в Twitter, что Анкаре не грозили бы санкции США, согласись она «послушно закупать ненужные ей» системы Patriot.

По мнению сенатора, одна из целей, ради которых существует Североатлантический альянс – это сбыт США «своего оружия союзникам».

«А теперь пусть в альянсе расскажут о «равноправии» его членов», – заявил Пушков.